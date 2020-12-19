Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM geçtiğimiz haftalarda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ertelendiğini açıkladı.



5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına yönelik henüz kurum tarafından resmi bir açıklamada bulunulmadı.



Ertelenen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınavdan birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.



MEB Açık Lise AÖL sınavları 4 seçenekli cevaplardan oluşacak.

Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri ise 5 puan olacak.

4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek.

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılacak.



2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba (ertelendi)

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020 (ertelendi)

