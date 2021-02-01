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Açık Öğretim dönem sonu sınav sonuçları! AÖF sınav sonuçları...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
GÜNDEM 01.02.2021, 08:25
Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları erişime açıldı.
AÖF sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden duyurulduç
Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübe ve eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgını sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini söyledi.
Türk yükseköğretim sisteminin en geniş kapsamlı çevrim içi sınavlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Erdal, "Bu süreçte görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sınavlara katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
AÖF sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden duyurulduç
Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübe ve eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgını sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini söyledi.
Türk yükseköğretim sisteminin en geniş kapsamlı çevrim içi sınavlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Erdal, "Bu süreçte görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sınavlara katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
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