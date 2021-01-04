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Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Açık Lise 1. dönem sınavları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 04.01.2021, 11:19
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Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle AÖL sınav tarihleri için erteleme kararı almıştı.
5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavları için yeni tarih merak ediliyor.
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
MEB'ten yapılan açıklamada AÖL sınavları için '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denilmişti.
Açık Öğretim Lisesi sınavlarına yönelik henüz kurum tarafından resmi bir açıklamada bulunulmadı.
AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.
Ertelenen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınavdan birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.
Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.
Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.
5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavları için yeni tarih merak ediliyor.
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
MEB'ten yapılan açıklamada AÖL sınavları için '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denilmişti.
Açık Öğretim Lisesi sınavlarına yönelik henüz kurum tarafından resmi bir açıklamada bulunulmadı.
AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.
Ertelenen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınavdan birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.
Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.
Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.
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