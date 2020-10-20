Açık cezaevindekilerin izinleri tekrar uzatılıyor

İktidar milletvekilleri ise koronavirüs şartlarının devam etmesinden dolayı izinlerin tekrar uzatılması için TBMM’ye teklif sundu. Buna göre 31 Ocak’a kadar uzatılacak olan izinler, Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle Adalet Bakanlığı tarafından 3 kez 2’şer ay uzatılabilecek.

Kovid-19 nedeniyle 15 Nisan’da izne gönderilen mahkûmların izinleri tekrar uzatılıyor. İktidar partisi milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte, açık cezaevindeki mahkûmların izinlerinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatılması öngörülüyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı her seferinde 2 ayı geçmemek üzere 3 kez izinleri uzatabilecek. Bu durumda 15 Nisan’da izne ayrılan açık cezaevindeki mahkûmların önemli bir kısmı cezalarını izinde bitirmiş olacak.



AKP ve MHP’li vekillerin imzasıyla yasalaşan infaz Düzenlemesi’yle izne çıkarılan mahkûmların izinleri tekrar uzatılıyor. 15 Nisan’da yürürlüğe giren düzenlemeden yaklaşık 100 bin kişi yararlanırken, açık cezaevindeki mahkûmlar da izne gönderildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle Adalet Bakanlığı 3 kez ikişer ay izinleri uzatırken, 30 Kasım’da bu sürede doluyor. Koronavirüs şartlarının devam etmesi ve izindeki mahkûmların tekrar cezaevine çağrılmasının zor olmasından dolayı AKP izinlerin uzatılması için yeni bir teklif hazırladı.



AKP’li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife göre, kapalı cezaevinde bulunup, açık cezaevine geçmeye hak kazananlar ile doğrudan açık cezaevine giden hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Koronavirüs salgın hastalığının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda kovid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Temmuz 2021 tarihinde ise tekrardan TBMM’ye yasa teklifi sunulacak. İzinde bulundukları süre boyunca geçen süreler ise infaz edilmiş gibi hükümlülerin lehine sayılacak.

