Açık alanda sigara içenler dikkat! sigara içme cezası ne kadar olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde cadde ve sokaklarda açık alanda sigara içmek yasaklandı

İstanbul Valiliği’nde yapılan açıklamada, sigara içme cezasının 900 lira olarak belirlendi.

İstanbul Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Valilik İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesini yasakladı.

Sigara içme yasağı İstanbul'da koronavirüs virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi taradından kararla ilgili olarak maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını sağlamak amacıyla belirlendi.

12.11.2020 tarihinden itibaren alınan kararla belirlenen cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alan ve bölgeleri kapsıyor.

İstanbul Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama da "39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır.

Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir" denildi

