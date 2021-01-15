Acı olay! İki kardeşin feci ölümü üzdü

Van'da iki kardeş çanak antenlerini onarmak için çıktıkları 4 katlı evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Ölen kardeşlerden Yıldız Tekin'in (24) çatıya birlikte çıktığı kardeşi Cumali Tekin'in (21) kaydığını görmesi sonrasında kardeşini kurtarmak istedi, ancak iki kardeş binanın çatısından birlikte düşerek hayatlarını kaybetti.

Anne Medine Tekin 13 yıl önce eşini kaybedince 4'ü erkek 5 çocuğuyla merkez İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bulunan konutlarda yaşamaya başladı. Tekin'in çocuklarından Yıldız Tekin ile Cumali Tekin, 3 gün önce çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı.

İki kardeş, çanağı onardıkları sırada, buzlanmanın oluştuğu çatıdan düştü. Tekin kardeşler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen kardeşlerden Cumali Tekin'in askerden yeni geldiği belirtildi. Gözü yaşlı ve acılı anne yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılırken, İstanbul'dan Van'a gelen dayı Mehmet Özaltay, ablasının eşini kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi.

