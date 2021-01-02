Acı olay! Baba-oğul bir hafta arayla koronadan vefat etti
Üzücü olay Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşandı. Koronavirüsten tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.
GÜNDEM 02.01.2021, 20:05
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Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te erkek kuaförü olan Fatih Balkı (36) ve taksicilik yapan babası Fazlı Balkı (64) 15 gün önce corona virüse yakalandı.
Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı. Fatih Balkı geçtiğimiz hafta Pazar günü korona virüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı korona virüse yenik düştü. Fazlı Balkı’nın cenazesi yarın Ürgüp’te toprağa verilecek.
Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı. Fatih Balkı geçtiğimiz hafta Pazar günü korona virüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı korona virüse yenik düştü. Fazlı Balkı’nın cenazesi yarın Ürgüp’te toprağa verilecek.
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