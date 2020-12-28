Acı olay! 4 çocuk babası şahıs intihar etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası Hüseyin Akkuş intihar ederek yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde kimsenin olmadığı anda intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale etmesine rağmen Hüseyin Akkuş’un öldüğü belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. İncelemenin ardından morga kaldırılan Hüseyin Akkuş’un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. Akkuş'u ölüyle ilgili soruşturma sürüyor.

