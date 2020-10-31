Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarılmıştı. Bakan Koca, sağ kurtarılan bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altındaki diğer çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanı’nın enkazında başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazdan sabah saatlerinde umutlu bir haber geldi. Depremden 16 saat sonra arama kurtarma ekipleri, 3´üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Anne Perinçek’in yanında yanında 4 çocuğu da vardı. 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’in sağlığının da yerinde olduğunu öğrenen ekipler son derece hassas ve zorlu bir kurtarma çalışmasına başladı.

Enkazın başında kızından ve torunlarından haber alan Bekir Dereli büyük mutluluk yaşadı ve “Enkaz altında 5 kişi var. Kızımla birlikte 4 torunum var. Hepsi aynı yerde ve sağlıkları yerinde. Çok mutluyum, çok. Allah onları bize bağışladı. Melek onlar melek! Hamdolsun Allah'ım sana, şükürler olsun. İki dakika önce seslerini duymuşlar. İçeriye girenler çok iyi olduğunu söyledi. Evlatlarıyla bir arada beraberlermiş. İkinci kattalar” dedi.

Öte yandan deprem bölgesinde son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurtarılan 3 çocuktan birisinin hayatını kaybettiğini, diğer 2’sinin ve annenin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

