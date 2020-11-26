Acı haberi Adalet Bakanı Gül duyurdu! Koronavirüsten hayatını kaybetti
61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 26.11.2020, 20:57
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Koronavirüs hastalığına yakalanan 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık, hayatını kaybetti.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kısık'ın yarın Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kısık'ın yarın Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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