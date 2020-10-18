Acı gerçek: Bir günde 5 sağlık çalışanı koronadan vefat etti
Türk Tabipler Birliği (TTB), geride bıraktığımız 24 saat içinde 5 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Son 8 günde yitirilen sağlık çalışanı sayısı 13’e yükseldi.
GÜNDEM 18.10.2020, 16:46
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Türk Tabipler Birliği (TTB) son 24 saatte 5 sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiğini resmi Twitter hesabından “Bir günde 5 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik, #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz “sözleriyle duyurdu. TTB, “Ölümlere alışmak istemiyoruz” dedi.
Geçtiğimiz hafta içinde yitirilen 8 sağlık çalışanı ile birlikte, 8 günde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 13 oldu.
Bir günde 5 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yitirdik. #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz pic.twitter.com/vjn3jTxH3D
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 18, 2020
Geride bıraktığımız 24 saat içinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer,
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez,
İstanbul'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Salih Kanlı,
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım
Batman'ın Sason ilçesinde ebe olarak çalışan Yasemin Çolak
Bir günde 5 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yitirdik. #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz pic.twitter.com/vjn3jTxH3D — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 18, 2020
Geçtiğimiz hafta içinde yitirilen 8 sağlık çalışanı ile birlikte, 8 günde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 13 oldu.
Bir günde 5 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yitirdik. #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz pic.twitter.com/vjn3jTxH3D
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 18, 2020
Geride bıraktığımız 24 saat içinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer,
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez,
İstanbul'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Salih Kanlı,
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım
Batman'ın Sason ilçesinde ebe olarak çalışan Yasemin Çolak
Bir günde 5 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yitirdik. #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz pic.twitter.com/vjn3jTxH3D — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 18, 2020
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