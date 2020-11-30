Acı gerçeği açıkladılar: Virüsten bir haftada 20 sağlık çalışanı öldü
Koronavirüs vakaları her geçen gün ağırlaşıyor. Salgından en çok etkilenenlerin başında sağlık çalışanları geliyor. Türk Tabipleri Birliği 1 haftada vefat eden sağlık personeli sayısını açıkladı
GÜNDEM 30.11.2020, 11:22
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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan virüs Türkiye'de can almaya devam ediyor. Aşı çalışmalarında henüz bir sonuca varılamadı.Koronavirüs ile mücadele önemli bir yere sahip olan sağlık çalışanları da virüsten en çok etkilenenlerin başında geliyor. Hastane yoğun bakımlarının dolup taştığı bir dönemde Türk Tabipleri Birliği acı gerçeği açıkladı. TTB'de yapılan açıklamaya göre 1 hafta içinde 20 sağlık çalışanı Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.
Türk Tabipleri Birliği, Twitter hesabından, "Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 20 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle yitirdik..." paylaşımında bulunuldu.
Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz 1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn
Koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Türkiye'de 29 Kasım koronavirüs verilerine göre, 29 bin 281 kişiye koronavirüs teşhisi konurken, 185 kişi hayatını kaybetti.
Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz 1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 30, 2020
Türk Tabipleri Birliği, Twitter hesabından, "Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 20 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle yitirdik..." paylaşımında bulunuldu.
Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz 1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn
Koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Türkiye'de 29 Kasım koronavirüs verilerine göre, 29 bin 281 kişiye koronavirüs teşhisi konurken, 185 kişi hayatını kaybetti.
Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz 1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 30, 2020
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