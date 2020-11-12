Instagram’dan yaptığı istifa duyurusuyla Türk bürokrasi tarihine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına çok fazla değinmekten kaçınan Erdoğan, Bakan Albayrak’a teşekkür etmekle yetindi.

Ekonomiye ilişkin soru işaretlerini içinde barındıran değerlendirmeler yapan Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Faiz sebep, enflasyon neticedir” diyerek merak uyandırdı.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Instagram’dan yaptığı istifa duyurusuyla Türk bürokrasi tarihine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına çok fazla değinmekten kaçan Erdoğan, Bakan Albayrak’a teşekkür etmekle yetindi. Ekonomiye ilişkin soru işaretlerini içinde barındıran değerlendirmeler yapan Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Faiz sebep, enflasyon neticedir” diyerek merak uyandırdı.

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Son günlerin en fazla konuşulan konularından biri olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram’dan istifasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum’ dedi. Erdoğan “Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte 2 sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize de kazandırması da önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle kendisi affını istedi, biz de yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahçup etmesin inşallah” dedi.

Rusya’nın öncülüğünde imzalanan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya da değinen Erdoğan, ”Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya’yla birlikte yer alacak. Anlaşma bu sabah imzalandı. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ’daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir. Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır. Karabağ’da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye’de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz. Suriye’de de Karabağ’daki gibi barış sürecinin en kısa sürede başlamasını umut ediyoruz. Burada da ilgili tüm birimlerle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Bundan sonra Azerbaycan’la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan’ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır. Ülke halkının iradesiyle biçimlenecek yeni bir Suriye’nin inşası için, Rusya başta olmak üzere, bölgede etkin olan güçlerle yakın çalışmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara TL de kalma tavsiyesinde bulunan Erdoğan: ”Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını istiyorum. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını istiyorum. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız, hep birlikte Türkiye’ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız. Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız” dedi.

Kabine değişikliği iddialarına da değerlendiren Erdoğan, “Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir. Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye’nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Yaşanan gelişmeler ışığında küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalışıyor, ülkemiz için en doğru olanı yapmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

