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Acı ayrılık! Masumlar Apartmanı 21. Bölüm Fragmanı
Büyük ilgi ve beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Son bölümde nefes kesen final sahnesi izleyicileri adeta ağlattı. Diziden bir de acı bir haber geldi..
GÜNDEM 06.02.2021, 12:07
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Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin 20. Bölümü yine hüzün dolu anlar yaşattı.
Masumlar Apartmanı son bölümde nefes kesen final sahnesi izleyicileri ekrana kilitlerken Safiye ve Naci’nin mutlu anlarında Naci’nin yere yığılması duygusal anlara neden oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinden ünlü oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.
Safiye ve Naci’nin mutlu anlarında Naci’nin yere yığılması herkesi korkutmuştu.
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren Tansel Öngel'in senaryo gereği öleceği belirtiliyor.
İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır. Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
Masumlar Apartmanı son bölümde nefes kesen final sahnesi izleyicileri ekrana kilitlerken Safiye ve Naci’nin mutlu anlarında Naci’nin yere yığılması duygusal anlara neden oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinden ünlü oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.
Safiye ve Naci’nin mutlu anlarında Naci’nin yere yığılması herkesi korkutmuştu.
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren Tansel Öngel'in senaryo gereği öleceği belirtiliyor.
İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır. Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
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