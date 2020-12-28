Abudrrahman Dilipak: Kendilerini gömecekleri bir mezarı kazıyorlar!

Akit yazarı Abudrrahman Dilipak, TBMM’de kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ni eleştirirken “Söylüyorum, kendilerini gömecekleri bir mezarı kazıyorlar kendi elleriyle” ifadesini kullandı.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında Meclis’te muhalefetin eleştirileri eşliğinde geçen kanunla ilgili şunları söyledi:

“Dünya 5’ten büyüktür” diyorduk, şimdi BMGK’nın terör tanımına uygun alel acele yasa çıkarıyoruz. Söylüyorum, kendilerini gömecekleri bir mezarı kazıyorlar kendi elleriyle. Cellatlarının bıçaklarını bileyliyorlar. Kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. BM Güvenlik Konseyi’nin normlarına, “norm”una tabi oluyoruz. “Norm” dedikleri yasa üstü bir kural. Bu normlara aykırı yasa yapmak değil, yorum bile yapamazsınız. Bakın “İlah” “hüküm koyucu” demek. Yani o hükmün de bağlı olacak bir “üst hüküm” var. O da ulusal ötesi evrensel bir değer taşıyor. Buna “Norm” diyorlar. “Meşru” nasıl “Şeriata uygun” anlamına, “Gayri meşru” Şeriata uygun değil anlamına geliyorsa, “Normal” dediğiniz şey “Norma uygun”, “anormal” dediğiniz şey “norma uygun değil” anlamına geliyor. Hemen söyleyeyim, ben “anormal”im bu anlamda. Onların standartlarına uygun değilim, bedenen, aklen ve ruhen. Onların normuna uygun olmaktan da Allah’a sığınırım.

Dilipak, yasaya muhalefetin karşı çıkmadığını öne sürdü:

İlginç değil mi, bu konularda diğer muhalefet partileri, iktidar ile tam bir uyum içinde, hiçbir çatlak ses çıkmıyor, tıpkı İstanbul sözleşmesinde olduğu gibi. Bakın şu son yasa, bu STK’ları da vuracak, yurtdışında çalışan işçilerimizi, esnafımızı da. Dahası bu yasa bu yasayı çıkaranların başına bela olacak. Yine iyi tezgah kurmuşlar, ağuyu altun tas içre sunuyorlar, bal da onun suç ortağı..

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin normalleşebileceğini söyleyen Akit yazarı, şu ifadeleri kullandı:

Bu anti terör yasasından sonra artık İsrail’le de işler yoluna girebilir. Netanyahu sorun çıkarıyorsa, onu göndermek de zor değil. Önemli olan yerine kimin geleceği.. Eee sıra Türkiye’ye gelmişse, İsrail’le bile yakınlaştıktan sonra, Suudiler, Mısır, BM, Sudan, Fas ile de yakınlaşabiliriz yeniden.

