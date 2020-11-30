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"Aboubakar'ın golleri Fenerli futbolcuları şoke etti"

Aboubakar'ın golleri derbiye damga vururken Fanatik yazarı Faik Çetiner, Kamerunlu yıldızın attığı gollerin Fenerli futbolcuları şoke ettiğini belirtti.

GÜNDEM 30.11.2020, 11:04
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Süper Lig'in 10. haftasında F.Bahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Kara Kartal deplasmanda unutulmaz bir zafere imza atarak ezeli rakibini 10 kişi kaldığı maçta 4-3 yendi. Fanatik gazatesi yazarı Faik Çetiner, bugünkü yazısında Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı. Çetiner, karşılaşmada Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın attığı gollerin Fenerli futbolcuları şoke ettiğini belirtti.
İşte Faik Çetiner'in yazısı:

Erol Bulut ve Fenerbahçe’ye bu maç acı bir ders olmalı. Bu takım ideal 11’ini ve oyun planını bir an önce belirlemeli. Yoksa bu işler yaz boz tahtasına döner.
Maç başlıyor herkes şaşırıyor. Sahada müthiş mücadele eden, topu iyi kullanan, rakibin silahlarına (Perotti, Sosa, Pelkas, Ozan) göz açtırmayan, çabuk hücuma kalkan bir Beşiktaş var. Bu iyi oyun karşılığında ilk yarım saat dolmadan Abaoubakar ’dan beceri dolu 2 gol gelince Fenerbahçe adeta şok yaşıyordu. Yaşaması da normal idi. Orta alan ağır tempoda oynuyor, kanatları kullanamıyor, geri dönüşlerde açıklar veriyordu. İlk yarı duran toptan Cisse’nin golü, ikinci yarı için ümit sinyali oluyordu. Sakatlanan Perotti’nin yerine Caner’in giriyor ve sol kanat hücumcusu oluyordu. İlk yarıda sahada olması gereken Mert Hakan ikinci yarı oyundaydı. İlk yarıda olmayan(!) Sosa’nın yerine. Golü atan Cisse de yerini Ademi’ye bırakmıştı.
İkinci yarının başına Larin’in ucuz yoldan gördüğü kırmızı kart, Fenerbahçe’ye bir başka avantaj daha getirmişti. Fenerbahçe’den gol beklenirken 10 kişilik Beşiktaş Necip’in kafa vuruşuyla 3’ü bulunca, maçın gidişatına sağlıklı yorum yapmak zorlaşıyordu. Sonra oyun planı olmayan Fenerbahçe doldur boşalta başladı. Kadro zengin ya! Erol hoca Ferdi’yi Thiam’ı sahaya sürdü. Çok oyuncu değiştirmek sonucu değiştirmeye yetmiyordu. Sonra da 10 kişilik Beşiktaş bir gol daha atıp ezeli rakibine ders vermiş oldu. Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ı yürekten kutlamak lazım. Büyük hoca, büyük maçları kazanır. Erol Bulut ve Fenerbahçe’ye ise bu maç acı bir ders olmalı. Bu takım ideal 11’ini ve oyun planını bir an önce belirlemeli. Yoksa bu işler yaz boz tahtasına döner.
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