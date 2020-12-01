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ABD'yi karıştırmıştı! Metal monolit bu kez Romanya'da ortaya çıktı
ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında bulunan ve kısa bir süre sonra yine gizemli şekilde ortadan kaybolan metal monolitin bir benzeri şimdi de Romanya'da ortaya çıktı.
GÜNDEM 01.12.2020, 21:34
Romanya'nın Piatra Neamt kentindeki Batca Doamnei Tepesine bulunan 4 metre uzunluğunda üçgen şeklinde içi boş, dışı karalama ile kaplı bir monolit bulundu. Euronews'un haberine göre, bu gizemli monoliti kimin, ne amaçla diktiği bilinmiyor.
Romanya'daki yapı ile ABD'de bulunan ancak kısa süre sonra ortadan kaybolan monolit birbirine hayli benzerlik gösteriyor.
Romanya'daki yapı ile ABD'de bulunan ancak kısa süre sonra ortadan kaybolan monolit birbirine hayli benzerlik gösteriyor.
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