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Abdurrahman Dilipak'tan kenevir çıkışı!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında kenevir konusunu ele aldı.

GÜNDEM 16.12.2020, 07:38
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Abdurrahman Dilipak'tan kenevir çıkışı!
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kenevir konusunda Türkiye’de birçok caydırıcı mevzuat ve bürokrasi engeli olduğuna dikkati çekerken “Tiner, aseton da uyuşturucu olarak kullanılabiliyor, niye onlar yasak değil?” diye sordu.
Dilipak, bugünkü köşe yazısında yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında gerçek anlamda kışın ilk defa bu sene yaşanacağını ifade etti ve şunları yazdı:
Batılılar, bu süreçte daha fazla oksijen için her yere kenevir ekiyorlar, daha fazla ekecekler. Çünkü kenevir ormandan 7 kat daha fazla oksijen üretiyor ve orman en az on yılda erişkin olurken, kenevir 4 ayda olgunlaşıyor. Kenevir hem toprağı, hem havayı temizlerken, aynı zamanda en fazla radyasyon emen bir bitki. Ama, maalesef ülkemizde çok sınırlı ve bir sürü caydırıcı mevzuat ve bürokrasi engeli ile karşı karşıyayız.
"Uyuşturucu bahane!"
RF ve Mikro dalganın sebeb olduğu en fazla sağlık sorunu kanser. Kenevir aynı zamanda kanserin ilacı, ama hangi el o mevzuatı oraya soktu ise, kanserin ilacı olan THC ve CBD üretimi Türkiye’de özellikle yasak. Endüstriyel kenevire sınırlı bir şekilde izin verilirken, tıbbi kenevir yasak. Güya endüstriyel kenevir serbest. Aslında böyle 2 tip kenevir yok. Kenevirin geni ile oynanıp, THC ve CBD oranı düşük türlerine endüstriyel kenevir diyorlar. En değerli kısmını da imha mecburiyeti getiriyorlar. Uyuşturucu bahane! Tiner, aseton da uyuşturucu olarak kullanılabiliyor, niye onlar yasak değil? Bu hangi akıl. Biz bunları 1970’lerin başında Alkoloid Fabrikasının kuruluş sürecinde ülkeden kovduk zannediyorduk, ama bunlar şimdi yakalarında “Yerli ve Milli rozeti” ile aramızda dolaşıyorlar.
"Bir yandan keneviri engelliyor, bir yandan ilaç aradığınızı söylüyorsunuz"
“CoVID Pandemisi” ile mücadele ettiklerini söylüyorlar, “Korku Pandemisi” üretiyorlar. “Korku Pandemisi” CoVID’den daha fazla can kaybına ve ekonomik kayba sebeb oluyor. Bu iş öyle evde kal, maske tak, fiziki mesafe, kolonya, sabunla çözülecek hadise değil. Bir yandan Mutasyondan söz ediyorsunuz, öte yandan aşıdan! Grib’in aşısı bir illüzyon. Bir yandan hasta ediyor, öte yandan ilacı olan keneviri engelliyor, bir yandan da ilaç aradığınızı söylüyorsunuz!
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