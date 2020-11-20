Abdurrahman Dilipak'tan İstanbul Sözleşmesi yazısı!

Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidar tarafından imzalanan ve aileyi bitirmeyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi ile dünyanın gördüğü en büyük salgınlardan birisi olan yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) “aynı senaryonun farklı bölümleri” olduğunu yazdı.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında iddiasını şöyle savundu:

Aslında İstanbul Sözleşmesi de CoVID de aynı senaryonun farklı bölümleri. Biri aileyi ortadan kaldırarak aynı hedefe doğru ilerlemek istiyor, ötekisi CoVID diye bir korku pandemisi üreterek, ölümü gösterip kısırlaştırmaya razı etmek istiyorlar. Hep yazıyorum, Starlink, Neuralink, Chip, 5G, Humanoid ve çok daha fazlası hepsi bu komplonun bir parçası. Yeni Malthusçu hareket kendinden olmayan yığınların soyunu kurutmaya yönelik kansız bir katliama hazırlanıyor. Önce beyninizi işgal edecekler, eğer başarılı olurlarsa insanları birer siborg’a dönüştürecekler.

“Yeni Normal”den, “din ve ahlaktan, gelenekten izole” bir “Birey”den, “Great reset”den söz ediyorlar artık, ama birileri gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyor. Böyle giderlerse kalpleri nasırlaşacak ve sonra da mühürlenecek. İns’in Şeytanlarına dönüşecekler, tıpkı Kızılderilileri öldüren, kara derilileri köleleştiren ve sarı ırkı sömürgeleştiren ataları gibi!

