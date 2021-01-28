Abdurrahman Dilipak'tan fotoğraf tepkisi:

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, hacamat yaptırırken çektirdiği bir fotoğrafın kendisi hakkında yapılan haberlerde kullanılmasına tepki gösterdi.

Dilipak bugünkü köşe yazısında medyada kendisi hakkında çıkan haberler hakkında şunları yazdı:

Google’a “Dilipak” diye yazın, 1. sayfada bir haber göreceksiniz “Dilipak’ın sosyal media paylaşımı olay oldu” diye. Tarih 16 Mart 2019 Cumhuriyet gazetesinde bir haber. Fotoğraf olarak benim başımdan hacamat olurkenki resmim. Hani o resimden rahatsız olduğumdan değil. Birileri hiç ilgisi olmadığı halde, o resmi kullanarak beni aşağılamış olmaktan aşağılık bir zevk alıyor sanki ve Google da bu resmi yaklaşık 2 yıldır 1. sayfada tutuyor. Beni bilen bilir, ben ve ailemden hiç kimse argo kullanmaz. Kutsal metinlerdeki suçlayıcı ifadelerin çerçevesi bizim için sınırdır. Soyutlama, yaygın günahlar için kendi nefsimizi de kapsayan genelleme ya da doğrudan bir söz ya da fiili mahkum ederek, bu konudaki eğilim, yönelimden caydırmaya yönelik ikaz vardır dilimizde. “Gerici Dilipak” “gerici yazar”, diye yazarsanız, benimle ilgili 184.000’den daha fazla belge geliyor. “Gerici akit” yazarsanız 578.000’den fazla belge geliyor.

“Maalesef siyaset, media ve piyasa, sanat camiası çok kötü. Pislik sokağa taşmış durumda” diyen Dilipak, şöyle devam etti:

“İmam yaparsa Cemaat ne yapmaz ki” diye bir söz var. Yönetenlerin hali ortada hakaret, küfür, tehdit, şantaj, meydan okuma, parmak sallama. Bir de troller var, klavyelerinden lağım saçıyorlar, virüs saçıyorlar sanki çevreye. Bazan doğrudan, bazan ima yollu.. Edep, haya, ahlak yok olmuş sanki.

Biz güzel örnekler olalım inşallah. İnsanlar elimizden, dilimizden ve belimizden emin olsunlar. Başkalarına laf yetiştirerek bir yere varamayız. Bizim halimiz de ortada. Ötekilerin ahlaksızlığını ortaya çıkarmamız, tek başına bizim çok namuslu olduğumuz anlamına gelmez. Başkalarına çuvaldız batırmadan önce kendimize de bir iğne batırmamız gerek. Başkalarının gözünde çöp ararken önce kendi gözlerimizdeki çapağı silmemiz gerek. Hani adil şahidler olacaktık. Kendi gerçeğine kör, başkasının ayıplarını aramak, ortaya çıkarma konusunda ne kadar istekliyiz.

