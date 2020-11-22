Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı yazı: Ankara'da işler karışık

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, son günlerde Türkiye’nin siyasi gündemini kaleme aldığı yazısında “ Ankara’da işler karışık” yorumunu yaptı.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında şunları söyledi:



"İşler bugünden yarına düzelmeyecek" diyen Dilipak, şu ifadeleri kullandı:



"Ankara'da işler karışık. Ekonomi, siyaset, toplum hayatı konusu, uluslararası ilişkiler konusunda çözüm bekleyen devasa sorunlar var. ABD ve AB'den gelen haberler de bu işin tuzu biberi oluyor."

"Gelecek günler geçen günleri aratabilir. Böyle bir zamanda patlayacak siyasi bir kriz her şeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirebilir. Ama kriz çıkmasın diye gerçeklerin üzeri kapatılacak olursa, sorun ertelenirken daha da büyütülür. Çözüm için ise daha dürüst, bilgili ve cesur olmak gerekiyor. Üretim ve yatırımların sürmesi isteniyorsa, birtakım tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Hayati yatırımlara öncelik verilmesi gerekiyor. Ekonomik hayatta ciddi bir entegrasyon, optimizasyon, senkronizasyona, çalışmaların birbiri ile ilişkilendirilmesi, verimlilik ve kalite, çevresel faktörlerle uyumlu ve eşzamanlı hale getirilmesi çok daha farklı birtakım çalışmalara ihtiyacımız var. Dilerim geç kalmayız ve kaş yapalım derken, göz çıkarmayız."

