Abdurrahman Dilipak'tan BioNTech yorumu: Küreselci olabilirler

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip koronavirüse ( Covid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketini yöneten Türkiye kökenli bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin "küreselci olabileceğine" dair bir köşe yazısı kaleme aldı.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında Gates ailesinin aşı konusunda bir bağış yaptığını söyledi:

"Bill Gates’in yatırım yaptığı kişi/kurum her kim olursa olsun dikkatle izlenmeli, araştırılmalı, diye düşünürüm" diyen Dilipak özetle şu iddialarda bulundu:

Biraz Alman, biraz Pfizer da olsa artık "yerli ve milli” bir başarı gibi takdim edilen malum "CoVID aşısı" ile ilgili bir konu var. Sahipleri Türk olduğu için bazı kesimlerin "övündüğü" Biontech firmasına Bill ve Melinda Gates Vakfı 4 Eylül 2019’da 55 milyon $’lık yatırım yapmış. Gerekirse de bu rakamı 100 milyon $’a kadar çıkarabileceğini taahhüt etmiş. Yani Bill Gates “Covid başlamadan” sadece aylar önce aşı çalışmaları için Biontech’e böyle bir yatırım yapıyor. Türk bilim adamlarının başarılarını tüm dünyanın konuşması güzel elbet ancak...

"Dahası şu konjonktürde Müslüman dünyada Türkiye’nin etkinliğini ve güvenilirliğini kullanmak isteyecek Türk maskesi altına saklanmış küreselciler olabilir.

Yarın bunlar Türkiye’ye gönderecekleri aşıların enjeksiyonu ya da kutularında Türk bayrağı, Atatürk’ün imzası, bozkurt resmi de koyabilirler.

Hep söylüyorum ya: "Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı. Bu bir. İki: Dikkat edelim Şeytan bizi aldatmasın. Üç: Fasıklar, müfsitler bize bir şey getirdiğinde ihtiyad edelim. Dört, dikkat edelim; bize ölümü gösterip kısırlığa razı etmesinler.

Bu korku pandemisinin ardından böyle bir komplo ile karşı karşıya kalabiliriz."

