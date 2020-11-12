Abdurrahman Dilipak 'uzlaşma' isteyen AK Parti'ye bir şartla evet dedi

Aile yapısını kasıtlı ve planlı olarak yıkmak isteyen, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, tam adı ise “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan sözleşmesine sık sık tepki gösteren gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuz'da kaleme aldığı "AKP’nin papatyaları" başlıklı yazısı AK Parti tarafından tepkilere neden olmuştu. Yazıda, İstanbul Sözleşmesi tehlikesine dikkat çektiğini belirten Abdurrahman Dilipak, yazının bağlamından koparılarak kastının dışında lanse edildiği savunmuştu. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) mensuplarının 81 ilde suç duyurusunda bulunmasının ardından Dilipak, 1 Ekim’de Küçükçekmece Adliyesi’nde savcılığa ifade vermişti. Suç duyurusunda, savcılığın konuyu uzlaştırıcıya göndermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Uzlaştırıcı olarak atanan Pınar Gültaşı’nın çağrısına Dilipak’tan olumlu cevap geldi.



Abdurrahman Dilipak, "AKP'nin Papatyaları" yazısı nedeniyle kendisine dava açanlarla uzlaşmaya olumlu baktığını ifade etti.



Abdurrahman Dilipak, ‘Uzlaşmaya karşı tarafın kabul etmesi’ şartı ile ‘evet’ derken, söz konusu iyi niyetli anlaşma çabası üzerine atılan mesnetsiz iddiaların kabulü anlamına gelmediğini de vurguladı.

