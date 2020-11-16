Abdurrahman Dilipak: Erdoğan’ı ve AK Parti’yi riske sokuyorlar

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ne dair kaleme aldığı köşe yazısında “Birileri kendi paçasını kurtarmaya çalışırken, Erdoğan’ı ve AK Parti’yi riske sokuyorlar” yorumunu yaptı.

Dilipak bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:



Birilerine göre, değişiklik yapılıyormuş gibi yapıp, statüyü muhafaza etmek gerek. Batıyı daha fazla karşımıza almamamız gerek. Bu; kendimizi inkâr etmek olur, geri dönüş, işi daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Yani “Ne şiş yansın ne kebap” misali bir çıkış yapmak gerekiyor. Ama bunu kim, nasıl yapacak! Bu “çözüm” diye ortaya konulacak teklifin sahibi kim olacak. Bu işin sorumluluğunu Cumhurbaşkanına yıkarlarsa ona yazık ederler. Ama bu teklifin sahibi kim olursa olsun, son imza ona ait olacak ve fatura ona çıkacak.

Bu senaryoda çözümsüzlüğün faturası da, çözüm diye getirilecek çözümsüzlük teklifinin faturası da hem Erdoğan’a, hem de AK Parti’ye çıkartılacak. Bu iş sürüncemede kaldığı sürece kriz daha da derinleşecek. Birileri kendi paçasını kurtarmaya çalışırken, Erdoğan’ı ve AK Parti’yi riske sokuyorlar.

Niye söylemiyorsunuz, bu İstanbul Sözleşmesinin bu şekilde hazırlayıp hızla meclisten geçiriren ama isimleri ortalıkta gözükmeyenlerin çoğu FETÖ’nün adamları idi. İçimizdeki ötekilerdi! FETÖ’nün zihniyet ikizleriydi.

