Abdurrahman Bilgiç kimdir?
Eski emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç DEVA Partisi ile siyasete girdi. Abdurrahman Bilgiç, partide Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Abdurrahman Bilgiç kimdir?
GÜNDEM 13.11.2020, 11:03
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Abdurrahman Bilgiç, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı olarak DEVA Partisi Başkanlık Kurulunda görev yapıyor. Eski Emekli Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç'in hayatı merak edilenler arasında. Abdurrahman Bilgiç kimdir diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz...
Abdurrahman Bilgiç, 1985’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu.
2003-2005 yılları arasında Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü olarak görev yaptı.
2011 yılında Türkiye’nin Japonya nezdinde büyükelçisi oldu.
2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
2014-2018 yılları arasında Türkiye’nin Birleşik Krallık nezdinde büyükelçi olarak çalıştı.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Abdurrahman Bilgiç, evli ve iki çocuk babasıdır.
Abdurrahman Bilgiç, 1985’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu.
2003-2005 yılları arasında Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü olarak görev yaptı.
2011 yılında Türkiye’nin Japonya nezdinde büyükelçisi oldu.
2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
2014-2018 yılları arasında Türkiye’nin Birleşik Krallık nezdinde büyükelçi olarak çalıştı.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Abdurrahman Bilgiç, evli ve iki çocuk babasıdır.
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