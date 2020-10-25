Abdurrahim Albayrak istifa edecek mi? Maç sonu flaş açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

Radamel Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını kaydeden Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.



Albayrak, istifa iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin" diye konuştu.

