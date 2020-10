Abdullah Sevim'den İstanbul depremine hazırlık için 8 maddelik öneri

Deprem uzmanları İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunurken Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’den 8 maddelik hazırlık önerisi geldi. Partisinin 8 maddelik önerisini kamuoyu ile paylaşan Sevim, 2021 yılı bütçesinde öngörülen 103,7 milyarlık yatırım bütçesi ile İstanbul’un deprem riskinin bitirilebileceğini ifade etti.Abdullah Sevim, "Bugün İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina var. Bunların 788 bini 1999 depremi öncesinde inşa edildi. 7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini ağır ve çok ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek." dedi.



Sevim, "1 yıllık yatırım bütçesi ile İstanbul depreme hazırlanabiliyor. İşin içine bir de Kanal İstanbul katıldığında hesap çok daha kolaylaşıyor. Kanal için harcanacak bütçe 75 milyar lira olarak öngörülüyor. İnsanımıza yapılan yatırım, en büyük yatırım. Özetle, İstanbul’u depreme hazırlamak hiç de zor değil. İstanbul’u depreme hazırlamak için kaynak yok değil." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'un deprem riskinin her geçen gün arttığını belirten Sevim, kamunun deprem konusunu gündemde tutmayıp gerekli adımları atmadığını belirtti. "Saadet Partisi olarak bu konudaki hassasiyetimizi ve çözüm önerilerimizi her zaman ve zeminde dile getirmeye gayret ediyoruz." diyen Sevim, şunları söyledi:



"Geçtiğimiz yıl, 2020 yılı yatırım bütçesinin depreme hazırlık için kullanılması önerisini getirmiş ancak dinletememiştik. Şimdi, 2021 yılı bütçesinin kanunlaşmasının hemen arefesinde, bu önerimizi yineliyoruz. Bugün İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina var. Bunların 788 bini 1999 depremi öncesinde inşa edildi. 7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini ağır ve çok ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek."



2021'de devletin yatırım için öngördüğü bütçenin 103,7 milyar lira olduğunu aktaran İl Başkanı Abdullah Sevim, şunları kaydetti:



Bunlarla birlikte, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak, 8 maddelik bir öneri paketini de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.1. Hiç vakit kaybetmeden, şehrimizin konut stokunun depreme dayanıklılık haritası yeniden çıkarılmalı.2. Bu harita baz alınarak, kentsel dönüşüm verimli ve vatandaş lehine olacak şekilde hızlıca tamamlanmalı.3. İstanbullular, çeşitli teşvik ve indirimlere değil KİPTAŞ ve TOKİ aracılığıyla doğrudan ve maliyetine dönüşümle muhatap olmalı.4. İmara açılan deprem toplanma alanları eski haline getirilmeli. Ayrıca nüfus projeksiyonları çerçevesinde en az önümüzdeki 50 yılı kapsayacak şekilde yeni toplanma alanları planlanmalı.5. İstanbul’un her türlü altyapısının (enerji, ulaştırma, su, haberleşme vb.) depreme yüzde yüz dayanaklılığı sağlanmalı.6. Siyasi partilerin ve uzmanların katılımıyla bir denetleme mekanizması oluşturulmalı.7. İsraf kalemlerinden yapılacak tasarrufla sadece doğal afetlerde kullanılacak bir fon, derhal oluşturulmalı.8. İstanbullulara da atmaları gereken adımlar, yapmaları gereken hazırlıklar hususunda gereken bilgilendirme süratle yapılmalı.

"Kaliteye göre değişkenlik gösterse de, 1 metrekare inşaat bedeli de 2 bin lira civarında. Ortalama 100 metrekarelik 5 daireden oluşan bir bina düşünelim. Bu rakamlarla yaklaşık bir hesap yapıldığında 103 bin civarında bina kentsel dönüşüme sokulabiliyor. Üstelik vatandaşın cebinden tek bir kuruş çıkmadan yapılabiliyor. İşin içerisine dar gelirli aile kriterini de kattığımızda, 1 yıllık yatırım bütçesi ile İstanbul depreme hazırlanabiliyor. İşin içine bir de Kanal İstanbul katıldığında hesap çok daha kolaylaşıyor. Kanal için harcanacak bütçe 75 milyar lira olarak öngörülüyor. İnsanımıza yapılan yatırım, en büyük yatırım. Özetle, İstanbul’u depreme hazırlamak hiç de zor değil. İstanbul’u depreme hazırlamak için kaynak yok değil."