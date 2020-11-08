Abdullah Sevim: İstanbul enkaz altında kalırsa Türkiye enkaza gömülür

İstanbul’un depreme hazır olmadığına dikkat çeken Sevim, olası bir depremde binlerce binanın yıkılacağını vurgulayarak, “İstanbul enkaz altında kalırsa Türkiye enkaza gömülür” dedi. Sevim, Saadet Partisi’nin olası İstanbul depremi için ortaya koyduğu 8 maddelik eylem planını da açıkladı.

Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’de yaşanan deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Peki, Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da deprem hazırlıkları ne durumda? Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim ile İstanbul’daki deprem riskini, bu büyük tehlike karşısında atılması gereken adımları konuştuk.



Sayın Abdullah Sevim, Tüm Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Elif bebekle, Ayda bebekle sevindik. Teselli bulduk ancak şu an itibarıyla 17 bina yıkıldı ve 114 kişi hayatını kaybetti. 1035 kişi yaralandı. Bu bizi ürkütüyor. Şimdi müteahhitleri gözaltına almışlar. Var ise suçları cezalarını çeksinler. Ancak bu projeleri yapanlar kadar bunlara onay veren yetkililerin hiç mi suçu yok! Onlara dokunan olmayacak mı?



İstanbul’un depreme hazırlık durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek yetkili makamlar gerek vatandaşlarımız, uzmanların sıklıkla vurguladığı olası bir İstanbul depremine hazırlıklı mı?

İstanbul bir bütün olarak depreme hazırlıklı değil. Ancak burada, hazırlık yapması gereken de vatandaş değil. Evet, İstanbulluların da yapması gereken şeyler, atması gereken adımlar var. Ancak bunlar, kişisel olarak yapacakları hazırlıklar. Yoksa bir şehrin depreme hazırlık yükünü vatandaşlarımızın omuzuna yüklemeye kalkarsak insafsızlık yapmış oluruz. Bu iş tamamen hükümetin, yerel yönetimlerin sorunu. Vatandaşların kişisel bilinç düzeylerinin artırılması ve şahsi hazırlıklarıyla ilgili yol göstermeleri açısından da yöneticilerin sorunu. Binalarımız da maalesef kahir ekseriyeti itibarıyla eski. 1 milyon 200 bine yakın bina var İstanbul’da ve bunun yaklaşık 800 bini 1999 depreminden önce inşa edilmiş.



İstanbul’u depreme hazırlamak için ciddi, hızlı ve vatandaş perspektifinden hazırlanmalı. İnsanlarımızı mağdur etmeyecek, müteahhite değil İstanbulluya kazandıracak bir bakış açısı olmalı. Oysa şu anda yapılan dönüşüm sadece rant dönüşümü. Rant varsa yenileniyor. Rant yoksa istisnaları saymazsak, ciddi bir adım yok! Oysa burada rant değil risk analizi yapılmalı ama yapılmıyor. 100 metrekare evi olan birisine 50 metrekare ev verirseniz o orada nasıl yaşayacak. Bunu düşünen yok.



İstanbul’daki deprem riskine yönelik tespitleriniz nelerdir?

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre 7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini çok ağır ve ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek. Şimdi bu rakamları güncellemişler. 242 bin yerine 195 bin diyorlar. Yıkılacak bina da 14 bin olarak telaffuz ediliyor! Yine olası bir depremde İstanbul’da kanalizasyonlar da, içme suyu hatları da, doğalgaz hatları da zarar görecek. 1 milyon 300 bin kişi, 1 ila 3 hafta arasında çadır kentlerde yaşamak mecburiyetinde kalacak.



Saadet Partisi olarak bütün bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinizi anlatır mısınız?

Deprem, şehrimizin bir gerçeği. Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki, 1999 yılında yaşadığımız büyük acı gün gibi orada dururken, bu konuda gerekli adımlar bir türlü atılamıyor. Oysa bu konu 16 milyon İstanbulluyu doğrudan, 83 milyonu ise dolaylı olarak ilgilendiriyor. Hepimiz biliyoruz ki, İstanbul enkaz altında kalırsa, Türkiye enkaz altında kalır. İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır. Bu konu siyasi tartışmaların, politik ve ekonomik rant hesaplarının çok ama çok üzerinde öneme haiz bir konu.



KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMALI

1 milyon yaralımız olsa, buna hastanelerimiz nasıl cevap verebilecek. 100 bin canımız yitirilse, acılarını bir tarafa koyun, cenazelerini nasıl kaldıracağız. 1 milyon 300 bin kişi için çadır kentleri nasıl kuracağız. Yaklaşık 8 milyon kişiye, kısa süreli de olsa, acil durum yiyecek yardımını nasıl ulaştıracağız. Bir de deprem toplanma alanları meselemiz var. İmara açılmış bu alanlardan bir kısmı. Bir kısmı da zaten alan değil. Eyüpsultan’da bir benzinlik mesela. Beşiktaş’ta sokak. Bina yıkıp o yolu kapatmazsa toplanma alanı olarak belirlenmiş. Oraya hizmet nasıl götürülecek o da ayrı bir muamma.

16 MİLYON İSTANBULLU ORTAK HAREKET ETMELİYİZ

Bununla birlikte artık 16 milyon İstanbullu olarak da harekete geçmek, adeta bir İstanbul Partisi gibi davranmak durumundayız. 21 yıldır bu sorunu çözmeyenlere dur demek durumundayız. Millet olarak istediğimizde neler başarabileceğimizi defalarca gördük. Ben İstanbullu kardeşlerime, Saadet Partisi İstanbul il başkanı olduğum kadar, bir İstanbullu olarak da seslenmek istiyorum. Gelin, İstanbul için de el ele verelim.

* hiç vakit kaybetmeden, şehrimizin konut stokunun depreme dayanıklılık haritası yeniden çıkarılmalı.

* bu harita baz alınarak, kentsel dönüşüm vatandaşın lehine olacak şekilde hızlıca tamamlanmalı.

* İstanbullular çeşitli teşvik ve indirimlere değil KİPTAŞ ve TOKİ aracılığıyla doğrudan ve maliyetine dönüşümle muhatap olmalı.

* imara açılan deprem toplanma alanları eski haline getirilmeli. Ayrıca en az önümüzdeki 50 yılı kapsayacak şekilde yeni toplanma alanları planlanmalı.

* İstanbul’un enerji, ulaştırma, su, haberleşme vb. altyapısının depreme yüzde yüz dayanaklılığı sağlanmalı.

* siyasi partilerin ve uzmanların katılımıyla bir denetleme mekanizması oluşturulmalı.

* israf kalemlerinden yapılacak tasarrufla sadece doğal afetlerde kullanılacak bir fon, derhal oluşturulmalı.

* İstanbullulara da yapmaları gereken hazırlıklar hususunda gereken bilgilendirme süratle yapılmalı.

