Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı! İstifa etti

Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı yaşanıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları desteklediğine dair mesaj atmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile tanınan Avukat Latif Cem Baran istifa etti.

Öte yandan Avukat Baran, vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le temel değerlerin uyuşmaması sebebi ile hukuki ilişkisini de istifa ederek sonlandırdığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Latif Cem Baran şu ifadeleri kullandı:



Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Baran, isminin birlikte anılmasından rahatsız olduğunu ifade ederek sosyal medya hesabından Ali Babacan’ın yayınladığı mesaja tepki göstermişti.

Baran, "Senin bu ‘sahte duruşlarını’ gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın" demişti.

Baran önceki gün açıklamasında "Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir ‘duruş’ sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

