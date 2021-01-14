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'Abdullah Gül bildiklerini bir anlatsa, Erdoğan o makamda zor oturur'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrı yapan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Gül bildiklerini bir anlatsa, Erdoğan o makamda zor oturur" dedi.
GÜNDEM 14.01.2021, 16:38
Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sıraladığı yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrı yaptı.
Çölaşan, Erdoğan’ın pazartesi günleri bakanlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamaların büyük kısmının muhalefete tepki olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, geçmiş cumhurbaşkanlarıyla Erdoğan’ı kıyasladı.
Çölaşan, "Hiçbiri bugünkünün yaptığı gibi her fırsatta kürsülere çıkıp nutuk atmadı, fırsatlardan yararlanıp parti propagandası yapmaya kalkışmadı" dedi.
"Bugün yaşananların hiçbirisine geçmişte tanık olmadıklarını tekrar dile getiren Çölaşan, yazısının devamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için de şunları söyledi:
"Abdullah Gül AKP'nin ilk cumhurbaşkanı idi. Düşünün ki o bile şu anda eski partisinden kopmuş durumda. Bazen düşünüyorum, kendi kendime söylenmeye başlıyorum!..
Ahhh, Abdullah Gül bir konuşsa, bildiklerinin ve yaşadıklarının küçücük bir bölümünü olsun anlatsa, ya da birilerine fısıldasa, Recep Tayyip o makamda biraz zor oturur!
Sonra biraz daha düşündükçe kendisine hak veriyorum…
Adamcağız nasıl konuşsun ki!.. Anlatması gereken her şeyin, her olayın ortağı idi o… Ağzını açtığı anda önce kendi başını yakar!
Abdullah Bey zaten ürkek adamdı. Ürkekliği şimdi de aynen devam ettiği için çareyi sütre gerisine çekilmekte buldu!"
Çölaşan, Erdoğan’ın pazartesi günleri bakanlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamaların büyük kısmının muhalefete tepki olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, geçmiş cumhurbaşkanlarıyla Erdoğan’ı kıyasladı.
Çölaşan, "Hiçbiri bugünkünün yaptığı gibi her fırsatta kürsülere çıkıp nutuk atmadı, fırsatlardan yararlanıp parti propagandası yapmaya kalkışmadı" dedi.
"Bugün yaşananların hiçbirisine geçmişte tanık olmadıklarını tekrar dile getiren Çölaşan, yazısının devamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için de şunları söyledi:
"Abdullah Gül AKP'nin ilk cumhurbaşkanı idi. Düşünün ki o bile şu anda eski partisinden kopmuş durumda. Bazen düşünüyorum, kendi kendime söylenmeye başlıyorum!..
Ahhh, Abdullah Gül bir konuşsa, bildiklerinin ve yaşadıklarının küçücük bir bölümünü olsun anlatsa, ya da birilerine fısıldasa, Recep Tayyip o makamda biraz zor oturur!
Sonra biraz daha düşündükçe kendisine hak veriyorum…
Adamcağız nasıl konuşsun ki!.. Anlatması gereken her şeyin, her olayın ortağı idi o… Ağzını açtığı anda önce kendi başını yakar!
Abdullah Bey zaten ürkek adamdı. Ürkekliği şimdi de aynen devam ettiği için çareyi sütre gerisine çekilmekte buldu!"
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