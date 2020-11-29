Abdullah Başcı Sosyal Politikalardan Sorumlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Abdullah Başçı, 13 Eylül 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti. Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan Abdullah Başçı'nın hayatı merak ediliyor. Abdullah Başcı kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? sorularının cevapları Abdullah Başcı kimdir biyografi içeriğimizde...

20 Eylül 1960 yılında Konya Taşkent'te doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Taşkent’te, Liseyi İstanbul Pertevniyal’de okudu. Bu dönemde MTTB ve MGV’de görevler aldı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum.

4 yıl süre ile İlker İnşaat Tekst. Mak. A.Ş.’de İşletme ve İhracat Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra Koray Giyim Tekstil şirketini kurdu. Sentez, Zorlu ve İlgi adı altında firmalar kurarak güvenlik, insan kaynakları ve hizmet sektörlerinde çalışmalar yürüttü.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi Güngören İlçe Başkan Yardımcısı olarak başlayıp, Fazilet Partisinde ilçe kurucu üyesi ve ilçe başkan yardımcılığı görevlerini devam ettirdi. 2002 yılında AK Parti Güngören İlçe Kurucusu ve İlçe Başkanlığı görevlerini ifa etti.

BESAM (Bilgi, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) kurucusu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında İstanbul Merkezli KONSİAD (Konyalı, Sanayici ve İşadamları Derneği) kurucusu ve 3 dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Akabinde İstanbul merkezli birçok STK’da kurucu üye, yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu.

12 Haziran 2011 ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili adayı oldu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

İstanbul’da ikamet eden Abdullah Başçı, evli ve 3 çocuk babası.

Başçı, orta düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

