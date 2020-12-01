Abdullah Avcı'dan Lewis Baker kararı!

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne attığı harika frikik golüyle takımına altın değerinde üç puan kazandıran İngiliz oyuncu Lewis Baker'e, hocası Abdullah Avcı tarafından 'Bundan sonra duran topları sen kullanacaksın' yetkisi verildi.

Asist Analiz'de yer alan habere göre deneyimli teknik direktör tek şart olarak da; 25 yaşındaki futbolcunun her idman sonrası yarım saat fazladan frikik ve şut çalışmasını istedi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, Baker çift kale idman maçında attığı harika frikik golleriyle teknik ekibin şimdiden gözüne girerken; kendisine verilen bu anlamı görevi layıkı ile yerine getirdiği gözlendi.

Sezon başında Baker'ı Chelsea'den kiralık olarak takıma katan Trabzonspor, bu anlaşmayı bedelsiz olarak sağlamıştı. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamaya göre; İngiliz oyuncuya 2020/2021 sezonu için 700 bin Euro garanti maaş ödemesi yapacak.

