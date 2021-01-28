Abdullah Avcı'dan 'kasket' açıklaması! Müze detayı...
Kupa töreninde neden kasket taktığını da açıklayan Abdullah Avcı, kupayı geçtiğimiz günlerde sakatlanan Abdülkadir Ömür'e armağan ettiklerini söyledi
GÜNDEM 28.01.2021, 01:06
Abdullah Avcı kupa töreninden sonra" Önce Trabzonspor şehrine, taraftarına, sonra da Abdülkadir Ömür'e armağan ediyoruz kupayı. Hem ekibe, hem camiaya, hem oyuncu grubuna hayırlı olsun. Kulüpte dolaşırken çok güzel kupalar var. Müzeyi gezerken ben de bu tarihte yer almak istiyorum demiştim"
"Ahmet Suat Özyazıcı'nın kupalı ve kasketli fotoğrafı vardı. Benim de başımda kasketim var. Nasıl iz bıraktığın, neler yaptığın önemli. Kupa alıp saygı görüyorsam bu da çok önemli" ifadelerini kullandı
"Ahmet Suat Özyazıcı'nın kupalı ve kasketli fotoğrafı vardı. Benim de başımda kasketim var. Nasıl iz bıraktığın, neler yaptığın önemli. Kupa alıp saygı görüyorsam bu da çok önemli" ifadelerini kullandı
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