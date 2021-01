Abdullah Avcı'dan esprili İrfan Can Kahveci sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Medipol Başakşehir ile yapacakları TFF Süper Kupa maçında kupaya uzanarak son 12 haftadaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Avcı, ayrıca şaka yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu söyledi.

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

"(İrfan Can) Ben de talip olabilir miyim?"

Avcı, şaka yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu söyledi.

İrfan Can'ın sakat olduğunu yeni öğrendiğini belirten Abdullah Avcı, "İrfan'ın sakat olduğunu bilmiyordum. Transferde adı geçiyor. Yarın oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim? Benim de emeğim var çocukta. Ben de talip olabilirim. Ancak bu işin esprisi. Çok değerli oyuncu." şeklinde konuştu.