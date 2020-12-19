Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor yorumu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımız belki burada bizimle değil ama kalpleri bizimle." dedi.
GÜNDEM 19.12.2020, 21:45
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2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımız belki burada bizimle değil ama kalpleri bizimle." dedi.
Abdullah Avcı, "Son 6 haftanın 5 haftasında biz vardık. Geldiğim günden bu yana ne sıralamaya ne de puan durumuna bakmadım. Tespit ettiğimiz şeylerin üzerinde duruyoruz. Bugün belki çok sevinemeyeceğiz çünkü birkaç gün sonra yeni bir maç var. Bu sezon böyle. Bütün dünyada böyle. Ligimizde her takımın oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi var. Oyuna giren çıkan herkes çok etkiliyor. Nwakaeme'nin ve Djaniny'nin dönmesi oyunumuzu arttırdı. Devreye geride girdiğimizde de kazanabileceğimizi söyledim. İvme kazanmak için kazanmak önemliydi. Mutluyuz." ifadesini kullandı.
Avcı, konuşmasının şu sözlerle tamamladı;
"Biz hücum organizasyonu da çalışıyoruz. Oyunun iki tarafını oynamak önemli. Bugün bunu biraz daha iyi yapabildik. Tespitleri yapıyoruz. Bir günde olacak iş değil bunlar. İstek arzu önemliydi. Oyun kalitemiz de eksiklerin dönmesiyle artacak. Kadro dışı kalan üç oyuncu performans sebebiyle bizimle birlikte olmayacaklar. Pereira'yı da performans sebebiyle kadroya almadık ama o da maçtan sonra bizimle birlikte sevindik. Genç oyuncuları da kazanıyoruz. En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımız belki burada bizimle değil ama kalpleri bizimle. Onları daha mutlu etmek için çalışıyoruz."
Abdullah Avcı, "Son 6 haftanın 5 haftasında biz vardık. Geldiğim günden bu yana ne sıralamaya ne de puan durumuna bakmadım. Tespit ettiğimiz şeylerin üzerinde duruyoruz. Bugün belki çok sevinemeyeceğiz çünkü birkaç gün sonra yeni bir maç var. Bu sezon böyle. Bütün dünyada böyle. Ligimizde her takımın oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi var. Oyuna giren çıkan herkes çok etkiliyor. Nwakaeme'nin ve Djaniny'nin dönmesi oyunumuzu arttırdı. Devreye geride girdiğimizde de kazanabileceğimizi söyledim. İvme kazanmak için kazanmak önemliydi. Mutluyuz." ifadesini kullandı.
Avcı, konuşmasının şu sözlerle tamamladı;
"Biz hücum organizasyonu da çalışıyoruz. Oyunun iki tarafını oynamak önemli. Bugün bunu biraz daha iyi yapabildik. Tespitleri yapıyoruz. Bir günde olacak iş değil bunlar. İstek arzu önemliydi. Oyun kalitemiz de eksiklerin dönmesiyle artacak. Kadro dışı kalan üç oyuncu performans sebebiyle bizimle birlikte olmayacaklar. Pereira'yı da performans sebebiyle kadroya almadık ama o da maçtan sonra bizimle birlikte sevindik. Genç oyuncuları da kazanıyoruz. En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımız belki burada bizimle değil ama kalpleri bizimle. Onları daha mutlu etmek için çalışıyoruz."
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