Abdullah Avcı yeni takımını Serikli hayranı Ceylin Koca'ya açıkladı!

Abdullah Avcı, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.

Avcı ile daha önce İstanbul'da görüşen Başkan Öztürk, sonra deneyimli hocayı Antalya'ya davet etti. Abdullah Avcı bugün şehre gelirken otelde Öztürk ile son detaylar üzerine görüştükleri belirtildi. Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık projeye imza atacak.



Abdullah Avcı bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya yeni takımı açıkladı. Avcı, küçük hayranı Ceylin'e "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi.

Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.

