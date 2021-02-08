Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıkışa geçti!

Abdullah Avcı kariyerinin en iyi puan ortalamasını Trabzonspor'da yakaladı. Trabzonspor'un başında son beş lig maçını kazanan ve takımı 4.sıraya kadar taşıyan aynı zamanda da TFF Süper Kupa maçında Başakşehir'i geçip kulüp kariyerinin ilk kupasına uzanan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 15 lig maçında 36 puan topladı ve kariyerinin en iyi Süper Lig puan ortalamasına ulaştı

Trabzonspor ile sözleşme imzalarken "Trabzonspor’dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim" demişti.

Avcı maç başına 2,35 puan ortalaması ile en iyi puan ortalamasına ulaştı.

Başakşehir ile şampiyonluk ve zirve yarışı kovalayan Abdullah Avcı, bu seviyelere ulaşamamıştı. İşte sezon sezon Abdullah Avcı'nın ortalamaları:



