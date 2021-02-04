Abdullah Avcı: Trabzonspor, buralarda olmak zorunda!
Abdullah Avcı, takımının Denizlispor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
GÜNDEM 04.02.2021, 22:58
Süper Lig’in 23. hafta maçında Denizlispor’u konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve puan tablosunda 4. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekibin başarılı çalıştırıcısı Abdullah Avcı ise, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda takımının bu pozisyonlarda olması gerektiğine dikkat çekti.
Abdullah Avcı, “Bunlar ispat maçı. Geçen hafta iki tane sert karşılaşmadan başarıyla çıktık. Bu ağır maçlardan ve yüksek tempodan sonra bazen günleri karıştırdığımız oluyor. Zor maçlar bunlar. Trabzonspor ilk dörde girdi. Bu çok güzel ama Trabzonspor zaten her zaman buralarda olmak zorunda. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Avcı, “Bakasetas çok iyi performans gösterdi. İlk golünü de attı. Onun adına çok mutluyum.” sözleri ile ise, yeni transferleri Anastasios Bakasetas’ın bordo-mavili takımdaki ilk golünü kutladı.
Abdullah Avcı, “Bunlar ispat maçı. Geçen hafta iki tane sert karşılaşmadan başarıyla çıktık. Bu ağır maçlardan ve yüksek tempodan sonra bazen günleri karıştırdığımız oluyor. Zor maçlar bunlar. Trabzonspor ilk dörde girdi. Bu çok güzel ama Trabzonspor zaten her zaman buralarda olmak zorunda. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Avcı, “Bakasetas çok iyi performans gösterdi. İlk golünü de attı. Onun adına çok mutluyum.” sözleri ile ise, yeni transferleri Anastasios Bakasetas’ın bordo-mavili takımdaki ilk golünü kutladı.
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