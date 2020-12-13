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Abdullah Avcı, oyuncularını eleştirdi: Bu mu sizin performansınız?
Abdullah Avcı, Kayserispor deplasmanında 0-0 biten maçın ardından oyuncularını eleştirerek "Bu mu sizin performansınız?" diye tepki gösterdi.
GÜNDEM 13.12.2020, 07:44
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. 0-0 biten mücadelen sonra takımın performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. 4. hafta, pas hatası olan, organizasyonların doğru olmayan ve duyguların devreye girdiği bir maç oldu. Hiç memnun değilim. Oyunculara söyledim, 'Bu mu performansınız?' diye. Herhalde kötü oynama haklarını kullandılar. Çok eksiklerimiz var. Daha fazla duygudan ziyade aklımızı ortaya koymamız lazım. Bu iş futbolu kaldırmaz. Set oyunlarında bu kadar çok top kaybı yapamazsın. Bu seni yorar, geri koşarsın. Çalışacağız, onun için buradayız. Yapacak bir şey yok" ifadeleriyle röportajını noktaladı.
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. 4. hafta, pas hatası olan, organizasyonların doğru olmayan ve duyguların devreye girdiği bir maç oldu. Hiç memnun değilim. Oyunculara söyledim, 'Bu mu performansınız?' diye. Herhalde kötü oynama haklarını kullandılar. Çok eksiklerimiz var. Daha fazla duygudan ziyade aklımızı ortaya koymamız lazım. Bu iş futbolu kaldırmaz. Set oyunlarında bu kadar çok top kaybı yapamazsın. Bu seni yorar, geri koşarsın. Çalışacağız, onun için buradayız. Yapacak bir şey yok" ifadeleriyle röportajını noktaladı.
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