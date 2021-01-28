Abdullah Avcı kulüp kariyerinin ilk kupasını kazandı!

TFF Süper Kupa organizasyonunun 14'üncüsüne İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi.

Turuncu-lacivertli ekipte takım kaptanı Alexandru Epureanu, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Abdulkadir Parmak 45 2. dakikada oyundan çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlanan Abdulkadir'in yerine Lewis Baker'i sahaya sürdü.

Trabzonspor'un ikinci golünden sonra saha kenarı karıştı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında başlayan gerginlik sonrasında iki yedek kulübesi birbirine girdi.

Yaklaşık 5 dakika süren gerginliğin ardından Egemen Korkmaz ve Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı.Avcı, kariyerindeki ilk kupayı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'da kazanma sevincini yaşadı.

