Abdullah Avcı anlaştı! İşte yeni takımı...

Trabzonspor’da üst üste alınan kötü sonuçların ardından fatura teknik direktör Eddie Newton'a kesildi.

Sezonun sona ermesiyle Hüseyin Çimşir ile yollar ayrılmış yardımcısı olan Eddie Newton teknik direktör olarak göreve getirilmişti. Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda topladığı beş puanla kötü performans ortaya koyan Trabzonspor'da Fenerbahçe yenilgisi sonrası sular durulmuyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Newton ile yolda devam edilmemesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Yönetimin Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladığı gelen duyumlar arasında...

Eddie Newton ile yapılacak görüşme sonrası fesih konusunda karşılıklı anlaşılması durumunda yollar ayrılacak ve Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanacak. Öte yandan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu. Yardımcılardan birisinin Başakşehir ve Beşiktaş'ta da birlikte çalıştığı Orhan Ak olacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Egemen Korkmaz, Abdullah Avcı'nın bir diğer yardımcısı olacak.

