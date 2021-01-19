Abdülkerim Dündar Osmanoğlu kimdir?

Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, 30 Aralık 1930'da Şam'da dünyaya geldi. Osmanlı şehzadesi. II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Mehmet Abdülkerim Efendi'nin oğlu olan Dündar Osmanoğlu, Osman Bayezid Osmanoğlu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde ölmesiyle Osmanlı Hanedan reisi oldu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi'nin tek oğlu olan Mehmed Abdülkerim Efendi, hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması sonrasında Beyrut'a yerleşmişti. Mehmed Abdülkerim Efendi, daha sonra Şam'a yerleşti, 1935 yılında hayatını kaybetti. Arkasında iki oğlunu ve eşini bırakmıştı. Oğullarının adları Dündar ve Harun'du. Sürgün yıllarında Şam'da bulunan iki oğuldan Harun Efendi, 1974 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşmişti. Abdülkerim Dündar Osmanoğlu ise Şam'da kalmayı tercih etmişti. Hanedan Reisi Osman Bayezid Efendi Amerika'da 6 Ocak 2017'de vefat edince Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Hanedan Reisi olmuştu.

