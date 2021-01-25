Abdulkadir Selvi yazdı: Kılıçdaroğlu’nun istediği koltuk

Kamuoyu araştırmalarına göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik destek giderek düşüyor. Muhalefet partileri ise “güçlendirilmiş parlamenter sistem”in Türkiye için en uygun sistem olduğu görüşünde.

CHP ve İYİ Parti, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin ortak bir çalışma içerisinde.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin sistem önerisini yazdı. Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına yanıt ararken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise başbakan olmak istediğini iddia ediyor.

Selvi, CHP ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı önerisinde küçük ama önemli bir fark bulunduğuna dikkat çekiyor.

Buna göre CHP sembolik cumhurbaşkanlığını, İYİ Parti ise tarafsız ama yetkili cumhurbaşkanlığını esas alıyor.

Selvi, detayları şöyle aktarıyor:



Selvi, CHP’nin önerisi kısmen “Meclis hükümeti” modeline benzetiyor. Selvi, “CHP, Almanya, İspanya ve Belçika’daki, ‘yapıcı/kurucu güvensizlik’ modelini esas alıyor. Hükümet kuruluşu kolaylaştırılırken, hükümetin yıkılması zorlaştırılıyor. Siyasi istikrarsızlığa neden olmamak için Meclis, başbakan üzerinde uzlaştığı takdirde hükümet düşürülebiliyor” diyor.

Selvi, İYİ Parti için ise şunları söylüyor:



Abdulkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına yanıt ararken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise başbakan olmak istediğini iddia ediyor.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:



“İYİ Parti, Cumhurbaşkanı’nı günlük siyasi tartışmaların dışına çıkarıp, sistemin tıkandığı noktalarda ise etkili olmasını esas alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetilmesinde yetkili olması gerektiğine inanıyor. İki partinin önerisinde de Cumhurbaşkanı, Meclis tarafından seçilecek ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecek. Cumhurbaşkanı temsili konumunda olacak.

Cumhurbaşkanı ile başbakanın yetki çatışmasına girmemesi için üçlü kararname yeniden düzenlenecek. Devletin birliği ve bütünlüğünü temsilen yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekecek. Onun dışında başbakan çalışacağı isimleri seçmede kimi atamaları tek imza ile gerçekleştirebilecek. Hükümet, parlamentodan çıkacak. Güvenoyu zorunluluğu getirilecek. Başbakan ve bakanlar, Meclis’e karşı sorumlu olacak.”

“İYİ Parti’nin modelinde de hükümetin Meclis içinden çıkması, başbakan ve bakanların parlamentoya karşı sorumlu olması hükmü getiriliyor. Hükümet hakkında güven oylaması, bakanlar için de gensoru müessesesi öneriliyor.”

“Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusu 2023 seçimlerinin en önemli sorusunu oluşturuyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri konuşulurken, Abdullah Gül ismi şu sıralarda pek gündeme getirilmiyor. Ha, bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu var. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde bir sinyal verdi ama hemen ardından, millet ittifakı ortakları olarak belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor.”

