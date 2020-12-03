Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu suikastı nereden çıktı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na IŞİD tarafından suikast eylemi düzenleneceğine yönelik olarak tartışılan gündemi kaleme aldı.

Selvi, yazısının ilgili kısmında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast ihbarını hatırlattı:

O gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum’da bir programa katılmıştı. 26 Aralık 2016 tarihiydi. Gece 23.00’te telefonu çaldı. Arayan Başbakan Binali Yıldırım’dı. Başbakan sabahı bekleyememiş, gece yarısı aradığı Kılıçdaroğlu’na, suikast ihbarı aldıklarını belirtip, zırhlı araç tahsis etmek istediklerini iletmişti. Binali Yıldırım görüşme sırasında benzer teklifi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yapacaklarını belirtip, zırhlı aracı kabul ederlerse memnun kalacaklarını söylemişti. Kılıçdaroğlu zırhlı aracı kabul etmiş, ancak Bahçeli istememişti. Başbakan’ı gece yarısı Kılıçdaroğlu’nu aramaya iten istihbarat, DEAŞ’ı izleyen birimlerce alınmıştı. Ciddi bir suikast ihbarıydı.

Selvi, İmamoğlu’yla ilgili olarak da şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast ihbarı da Emniyet’in DEAŞ’ı takip eden unsurları tarafından tespit edilmiş. DEAŞ’ın İstanbul’da önemli şahıslara yönelik sansasyonel bir eylem yapmayı planladığı yönünde bir ihbar alınmış. İmamoğlu’yla birlikte hedef olabilecek isimlerin koruma ekibi önleyici tedbirler kapsamında uyarılmış. Güvenlik birimleri, “Bunlar önleyici istihbarat. Eğer eylem hazırlığı içinde olan bir hücre tespit edilse, anında operasyon yapılırdı” dediler. Emniyet Genel Müdürlüğü bir operasyon ya da yakalanan şahıs olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara son noktayı koydu. “Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir” dedi. 20 Ağustos’ta yakalanan DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in DEAŞ’ın Suriye’deki merkezi ile yaptığı görüşmelerde, “Ses getirici bir eylem yapmak istiyoruz. Ne olabilir” şeklindeki konuşmaları tespit edilmişti. DEAŞ’ın Ayasofya’ya yönelik eylem planladığı da o süreçte ortaya çıkarılmıştı. Bu tür ihbarları ciddiye almak lazım. Ama kampanyaya da dönüştürmemek gerekiyor.

