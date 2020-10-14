Abdulkadir Selvi: Meclis'te erken seçim havası yok
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yönelik erken seçim çağrısını köşesinde yorumlayarak "Meclis'te erken seçim havası yok" diye yazdı.
GÜNDEM 14.10.2020, 08:58
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik erken seçim çağrısını köşesinde yorumladı. Selvi, "Erken seçim tartışmaları konusunda nabız tutmak üzere Meclis’teydim. Meclis'te erken seçim havası yok" görüşünü savundu.
Selvi, "Erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman mutlaka gerçekleşir derler. Ama ben kulislerde bir seçim havası görmedim. Bırakın AK Parti milletvekillerini CHP milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi." düşüncesini dile getirdi.
Selvi, "Peki buna rağmen Kılıçdaroğlu neden erken seçim çağrısı yaptı? Hem daha birkaç ay önce erken seçimi doğru bulmadığını söylemesine rağmen. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler başarılı bir icraat ortaya koymadan seçime gitmenin doğru olmayacağı kanaatindeydi. Acele etmeyelim iktidar iyice yıpransın o zaman seçime gideriz düşüncesini savunuyordu." ifadesini kullandı.
Selvi, "Erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman mutlaka gerçekleşir derler. Ama ben kulislerde bir seçim havası görmedim. Bırakın AK Parti milletvekillerini CHP milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi." düşüncesini dile getirdi.
Selvi, "Peki buna rağmen Kılıçdaroğlu neden erken seçim çağrısı yaptı? Hem daha birkaç ay önce erken seçimi doğru bulmadığını söylemesine rağmen. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler başarılı bir icraat ortaya koymadan seçime gitmenin doğru olmayacağı kanaatindeydi. Acele etmeyelim iktidar iyice yıpransın o zaman seçime gideriz düşüncesini savunuyordu." ifadesini kullandı.
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