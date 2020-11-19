Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’na yapılan tehdit, aslında demokrasiye

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü gündeminde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan tehdit vardı.

Alaattin Çakıcı’nın, CHP Liderine yönelik tehdidinin aslında aslında demokrasiye ve siyasi partiler düzenine karşı yapılmış bir tehdit olduğunu yazan Selvi, "Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerin Çakıcı’nın tehdidi karşısında sesini yükseltmesi gerekiyor. Yoksa bu iş yol olur. Yarın başka bir suç örgütü lideri başka bir lideri tehdit eder." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Selvi'nin bugünkü yazısı;



ORGANİZE suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidini, aslında demokrasiye ve siyasi partiler düzenine karşı yapılmış bir tehdit olarak görmek lazım. Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerin Çakıcı’nın tehdidi karşısında sesini yükseltmesi gerekiyor. Yoksa bu iş yol olur. Yarın başka bir suç örgütü lideri başka bir lideri tehdit eder.

