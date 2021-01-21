Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, İnce konusunda kararını vermiş!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce konusunda karar verdiğini söyledi. Selvi’nin aktardığına göre CHP liderinin “İnce’yi kazanmak gibi çabası yok.”

Selvi, bugünkü köşe yazısında CHP’nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili olarak şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konusunda kararını vermiş, İnce’yi kazanmak gibi bir çabası yok. Tam aksine, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılmasını bekliyor. Dün de İnce’nin parti kuracağına ilişkin bir soruya, “Hayırlı olsun arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir” diye yanıt verdi. Parti kurmak serbest de, senden gidecek. Evet, Muharrem İnce’nin seçim gecesi ve Kılıçdaroğlu ile ailece yenilen yemek konusunda hataları oldu. Ama Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin CHP’de kalması mı iyi olur, yoksa gitmesi mi diye analiz yapmasında yarar var. Çünkü sorun Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi değil. Sorun, kendisini Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olarak gören bir kesimin partide kendisini sahipsiz hissetmesi. Muharrem İnce’yi aşan bir durum söz konusu.

