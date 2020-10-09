Abdulkadir Selvi: Kars Valisi’nin namazını çok samimi buldum

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kars Belediyesi’ne kayyum olarak atandıktan sonra belediye binası yakınında namaz kılan Vali Türker Öksüz hakkında yazdı. Selvi, Öksüz’ün eleştirilen namazını “çok samimi bulduğunu” söyledi.

HDP’li siyasetçilere yönelik operasyonda Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen tutuklanmıştı. Bilgen’in tutuklanmasından dakikalar sonra Kars Valisi Öksüz, belediyeye kayyum olarak atanmış, belediye binası yakınında namaz kılmıştı.

Bir kesim tarafından eleştirilen namaza Hürriyet yazarı Selvi sahip çıktı. Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:



Yazmasam içimde kalırdı. Kars belediyesine kayyım olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, cuma namazını farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Yok efendim, vali fetih namazı kılmış, yok efendim şükür namazıymış. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir belediyesine Türkiye Cumhuriyeti’nin valisi kayyım olarak atanıyor. Neyin fethi? Kars ülke sınırlarının dışında bir yer mi? Bu öncelikle Kars’a hakaret. Bu ülkenin en vatanperver insanlarıdır Karslılar.

Cuma namazı kılınıyor. Vali olunca namaz mükellefiyeti üzerinden kalkmıyor ki. Kars Valisi Belediye’nin önündeki kadar uzanan cemaatin yanına seccadesini serip namazını kılıyor. Ben valiyim diye cemaati yara yara en ön safa geçmiyor. Ben Kars valisinin namazını çok samimi buldum.

