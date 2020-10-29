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Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için istenen rakam belli oldu!
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için Fransız ekibi Lyon, Trabzonspor'a devre arasında resmi teklif yapacak. Karadeniz Fırtınası'nın Uğurcan ve Abdülkadir için istediği rekam belli oldu.
GÜNDEM 29.10.2020, 11:01
Trabzonspor son yıllarda önemli yıldızlarını Avrupa’ya göndererek önemli gelirler elde etti. Bordo-mavililerin şimdiki hedefi ise; takımın 2 yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır’ı iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak…
Fransız ekibi Lyon’un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, Trabzonspor’un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta tribünlerden bordo-mavili ekibin 2 genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır’ı takip altına almıştı. Ayrıca Cheyrou’nun aynı karşılaşmada Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Trabzonspor’un bir diğer genç yıldız adayı Serkan Asan’ı da takip ettiği öğrenildi.
Fransız ekibinin Uğurcan ve Abdülkadir’i devre arasına kadar izleyeceği ve transfer dönemi açılır açılmaz; iki genç yıldız için resmi teklif yapacağı ortaya çıktı.
Bordo-mavililerin, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için talepleri ise belli oldu. Karadeniz Fırtınası, her iki oyuncu için de en az 20 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor yönetimi, Uğurcan ve Abdülkadir’i iyi bir bonservis bedeliyle satarak; kulübün borçlarını indirmeyi düşünüyor.
Fransız ekibi Lyon’un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, Trabzonspor’un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta tribünlerden bordo-mavili ekibin 2 genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır’ı takip altına almıştı. Ayrıca Cheyrou’nun aynı karşılaşmada Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Trabzonspor’un bir diğer genç yıldız adayı Serkan Asan’ı da takip ettiği öğrenildi.
Fransız ekibinin Uğurcan ve Abdülkadir’i devre arasına kadar izleyeceği ve transfer dönemi açılır açılmaz; iki genç yıldız için resmi teklif yapacağı ortaya çıktı.
Bordo-mavililerin, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için talepleri ise belli oldu. Karadeniz Fırtınası, her iki oyuncu için de en az 20 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor yönetimi, Uğurcan ve Abdülkadir’i iyi bir bonservis bedeliyle satarak; kulübün borçlarını indirmeyi düşünüyor.
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