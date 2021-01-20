Abdülkadir Ömür şoku! Kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
Trabzonspor ve Konyaspor arasındaki 19. hafta mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti.
GÜNDEM 20.01.2021, 02:14
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Trabzonspor’da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26’ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi.
Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi.
Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.
Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi.
Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.
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